'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi - Son Dakika

'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi

22.01.2021 14:26

'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi Literatürü incelediklerinde Türkçe dersi müfredatına uygun kutu oyunlarının çok az olduğunu gören Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Efe İmre ve Talha Efe Üstün, Türkçe öğretmeni Eser Kahraman danışmanlığında görme engellilerle...

'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi

NİĞDE - Literatürü incelediklerinde Türkçe dersi müfredatına uygun kutu oyunlarının çok az olduğunu gören Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Efe İmre ve Talha Efe Üstün, Türkçe öğretmeni Eser Kahraman danışmanlığında görme engellilerle birlikte oynanabilecek bir kutu oyunu geliştirdi.

Altay ismi verilen ve Türk kültürünü gözeterek hazırlanan kutu oyunu, Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 1613 proje arasında Türkiye 4. sü oldu. 3D tasarım, müfredata, dil becerilerine uygunluk, Türk kültürünü aktarma ve engelli bireyleri oyuna dahil etmeyi gözeten 'Altay' oyununda, oyun kartları üzerine Braille alfabesi yer alıyor. Braille alfabesi sayesinde görme engelli oyuncularda kartlar üzerinde yer alan Türk Mitolojisi figürlerini, Türk kültürünü, atasöz ve deyimleri anlatıyor hem eğleniyor hem öğreniyor. Görme engelli öğrencilerin etkinliklerde yer alabilmesini amaçlayan öğrenciler engelli bireylerle kutu oyunları yoluyla empati yeteneklerini de geliştiriyor. Proje hakkında bilgi veren BİLSEM öğrencisi Talha Efe Üstün; "Projemizde literatüre baktığımız zaman Türk kültürünü yönelik, Türkçe oyunların çok az olduğunu gördük bundan dolayı böyle bir oyun yapmak istedik biz. İlk başta nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündüğümüzde görme engellilere yönelik kutu oyunlarının hiç olmadığını gördük ve bu yönde bir şey yapmak istedik. Böylece görme engellilerle beraber bu oyunu oynayabileceğiz ve Türk kültürünü onlarla beraber öğrenebileceğiz. Diğer kutu oyunlarına nazaran bizim kutu oyunumuzda 3D tasarım, müfredata uygunluk, dil becerilerine uygunluk ve görme engellilerin gözetilmesi ve Türk kültürünü aktarma bulunmaktadır. Böylece bizim kutu oyunumuz diğer oyunlardan daha farklı ve daha gelişmeye müsait bir oyundur" dedi.

BİLSEM öğrencisi Efe İmre, "Oyunumuz 2 gruptan oluşuyor. Oyuncular öncelikle zar atıyorlar ve zarın geldiği renkteki kartı seçip birbirlerine anlatmaya çalışıyorlar o bilgiyi. O bilgiyi anlatırsa ve rakip takım onaylarsa eğer kartı çeken takım zardaki sayı kadar puan almış oluyor sonra piyon ilerliyor ve finale ilk ulaşan kazanıyor. Görme engelliler içinde Braille alfabesine yönelik kartlar hazırladık onların baskılarını kendimiz hazırladık görme engellilerin oynamasına da dikkat ettik özellikle. İleriden bir yazılım sayesinde bu oyunu sadece görme engellilerin de oynayabileceği bir hale getirmeyi de düşünüyoruz" dedi.

Türkçe öğretmeni, proje danışmanı Eser Kahraman " Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi olarak öğrencilerimizle birlikte bir Tübitak projesi hazırlamayı düşündük ve öğrencilerimiz literatürü taradıklarında kutu oyunlarının özellikle türk kültür ögelerine yer vermediğini, Türkçe dersinde oynanabilirliğinin çok az olduğunu ve aynı zamanda görme engellilere yönelik olmadığını gördüler. Buna yönelik çalışmalarını hızlandırlar bende onlara danışmanlık yaptım aynı zamanda öğrencilerimizin 3 boyutlu tasarım beverilerini kullanmalarıyla böyle bir oyun ortaya çıktı. Projemize aynı zamanda Türk Paten Kurumuna faydalı model başvurusu yaptık 3-4 aylık bir değerlendirme süreci olacak inşallah bu yönde olumlu bir sonuç çıkarsa oyunumuzun oynanabilir ve üretilebilir bir hale gelebileceğini düşünüyoruz"dedi.

'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi
'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi
'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi
'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi - Son Dakika


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