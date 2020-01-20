Altay Paixao'yu aradı - Son Dakika
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Altay Paixao'yu aradı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek başlayan Altay, forvet Marco Paixao'nun yokluğunda sıkıntı yaşadı.

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TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek başlayan Altay, forvet Marco Paixao'nun yokluğunda sıkıntı yaşadı. Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Portekizli santrforun eksikliğini hissettiklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Marco'nun ileride top tutmasını aradık. Bu yüzden hücumda etkili olmadık. İbrahim ve Özgür'ün cezalı olması da bizi olumsuz etkiledi" yorumu yaptı. Siyah-beyazlılarda Paixao'nun yokluğunda ileri uçta görev alan Hüsamettin, etkili bir oyun sergileyemedi.

Bu hafta iç sahada oynayacakları İstanbulspor maçında sadece cezası devam eden İbrahim'in görev alamayacağını hatırlatan Özden Töraydın, "Eksiklerimiz takıma dönüyor. Gaziantep FK'dan kiraladığımız yeni transferimiz Kerim Avcı'nın lisansını da çıkaracağız. Kerim'in idman eksiği yok, sadece maç eksiği var. Play-Off'la aramızdaki puan farkı açılmadı. Üst üste oynayacağımız İstanbulspor, Balıkesirspor ve Boluspor maçlarını kazanarak seri yakalamak istiyoruz. Stoper ve kanat oyuncusu arayışımız sürüyor" dedi.

Altay, geçen hafta prensip anlaşmasına varılan gurbetçi stoper Erol Alkan'ın transferinden ise vazgeçti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:50 Kaynak: DHA
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