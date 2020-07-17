Altay, play-off için son kozunu oynuyor - Son Dakika

Altay, play-off için son kozunu oynuyor

Altay, TFF 1. Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Giresunspor'u mağlup ederek, hata yapmak istemiyor.

Altay, TFF 1. Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Giresunspor'u mağlup ederek, hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılar, play-off sıralamasında yer bulabilmek için Fatih Karagümrük'ün kaybetmesini bekleyecek.

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı


TFF 1. Lig'in son haftasında Altay, yarın 17.30'da Giresunspor'a konuk olacak. Ligde 51 puanla 7. sırada bulunan siyah-beyazlılar, play-off sıralamasında yer alabilmek için puan kaybı yaşamak istemiyor. İzmir ekibinin play-off iddiasını sürdürebilmesi için kazanması yetmiyor. Altay aynı zamanda Fatih Karagümrük'ün sahasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yenilmesini bekleyecek. Play-off şansını geçtiğimiz hafta sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 yenilerek büyük ölçüde kaybeden Altay, son kozunu oynayacak.


Koşukavaklı Altay, son maçı kazanmak istiyor


Giresunspor maçı öncesi Altay'da önemli bir eksik bulunmazken, 30. haftada Eskişehirspor deplasmanında çıkan tartışmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Giresun deplasmanında takımının başında yer alacak. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu maçla ligin ikinci yarısındaki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. İzmir ekibi, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı son 5 deplasman maçından da 5 beraberlik çıkartırken toplamda oynadığı 8 maçta 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor'a yenilerek 10 maçlık yenilgisizlik serisi son bulan Altay, play-off sıralamasında yer bulamasa bile ligi galibiyetle kapatmak istiyor. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay, play-off için son kozunu oynuyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:41 Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti 16:34 Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:43 Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
16:41
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
16:34
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
15:43
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 17:20:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay, play-off için son kozunu oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]