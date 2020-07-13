Altay, play off şansını kendi eliyle verdi - Son Dakika

Altay, play off şansını kendi eliyle verdi

Altay, TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 kaybederek son hafta öncesinde play-off ümitlerini zora soktu.

Altay, TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 kaybederek son hafta öncesinde play-off ümitlerini zora soktu.

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TFF 1. Lig'in 33. Haftasında Altay, BB Erzurumspor'u ağırladı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda siyah- beyazlılar oyuncu değişiklikleriyle etkili olmaya çalışsa da Erzurumspor kontrollü oyunuyla maçı dengeledi. 68.dakikada sahneye çıkan Ömer Şişmanoğlu, konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikada sonra Altay, risk alarak ön bölgedeki yoğunluğunu arttırmaya çalıştı ancak Erzurumspor rakibine gol şansı tanımadı. Maçta başka gol olmayınca Altay, maçtan 1-0 mağlup olarak ayrıldı.


Play-off şansı zora girdi


Bu sonuçla Altay, 33 hafta sonunda 51 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. 10 maç aradan sonra mağlubiyet alan siyah- beyazlılar, Fatih Karagümrük'ün de puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi. Bu sonuçlarla Altay, ligin son haftası öncesi play-off şansını oldukça zora soktu. İzmir ekibi, play-off potasında yer bulabilmek için haftaya Giresunspor deplasmanında oynayacağı maçı kazanması yetmiyor. Altay, Fatih Karagümrük'ün sahasında oynayacağı Adanaspor maçını da kaybetmesini bekleyecek. 51 puanla 7. sırada yer alan Altay'ın, 53 puanlı Fatih Karagümrük'ü geçebilmesinin tek yolu bu ihtimalden geçiyor. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:25 Kaynak: İHA

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