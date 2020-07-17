Altay Play-Off umudu arıyor - Son Dakika

Altay Play-Off umudu arıyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tek golle yenilerek mutlak şampiyonluk hedeflerken Play-Off yarışında bile Fatih Karagümrük'ün 2 puan gerisinde kalan Altay, yarın son hafta maçında Giresunspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tek golle yenilerek mutlak şampiyonluk hedeflerken Play-Off yarışında bile Fatih Karagümrük'ün 2 puan gerisinde kalan Altay, yarın son hafta maçında Giresunspor'a konuk olacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. İlk 2 yarışında havlu atmasına rağmen Play-Off umudunu az da olsa koruyan Altay, galip gelse dahi tek rakibi Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yenilmesini bekleyecek.

İkili averajda İstanbul temsilcisinin gerisinde olan siyah-beyazlılar diğer sonuçların tümünde ilk 6 dışında kalacak ve sezonu tamamlayacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, sahaya umutla çıkacaklarını belirterek, "Biz kazanmak için elimizden geleni yapıp, rakibimiz Fatih Karagümrük'ün mağlup olmasını bekleyeceğiz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
ALTAY

Cihan - Abdulhamit, Abdulkerim, Erhan, Özgür, Yılmaz, Tatos, Putsila, Turgut, Kerim, Paixao


Fatih Karagümrük, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Play-Off umudu arıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay Play-Off umudu arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]