Altay, play-off yarışında yara aldı - Son Dakika
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Altay, play-off yarışında yara aldı

7 saat önce

Altay, TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmada play-off yarışındaki rakibi Keçiörengücü'ne 2-0 kaybederek ağır yara aldı.

Altay, play-off yarışında yara aldı, System.String[]

Altay, TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmada play-off yarışındaki rakibi Keçiörengücü'ne 2-0 kaybederek ağır yara aldı. Altaylı taraftarlar sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Ali Tandoğan ve futbolculara tepki gösterdi.


TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar maça baskılı başlasa da aradığı golü bir türlü bulamadı. 41. dakikada Dialiba'nın golüyle devre arasına 1-0 geride giren Altay, ikinci yarının 72. dakikasında eski futbolcusu Abdülkadir Kuzey'in golüyle 2-0 geriye düştü. Kalan dakikalarda da gol bulmak amacıyla reaksiyon gösteremeyen İzmir ekibi, başkentten eli boş döndü.


Altay, play-off yarışında yara aldı


Keçiörengücü mağlubiyetinden önce 3 maçlık yenilmezlik serisi olan Altay, bu seriyi de sonlandırmış oldu. Siyah-beyazlılar, 19. haftada sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenerken, 20. haftada deplasmanda Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta da 1-0 geriye düştüğü Boluspor maçını 2-1 kazanan Altay, 4 haftadır ligde maç kazanamayan rakibine kaybetmiş oldu. Bu sonuçla play-off yarışında ağır yara alan Altay, 5. sıradaki yerini kaybederek 22 hafta sonunda 31 puanla 8. sıraya geriledi. Başkent ekibi ise sıralamada Altay'ın üzerine çıkarak 32 puanla 5. basamağa yükseldi.


Taraftarlardan tepki


Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-0 kaybedilen maçın ardından Altaylı taraftarlar sosyal medyada Teknik Direktör Ali Tandoğan ve bazı futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Ali Tandoğan'ın maça çıkardığı ilk 11'e ve yaptığı değişiklikleri eleştirirken, takımlarının maç boyunca organize olamadığını ve Altay'ın son 6 haftada sadece 3 gol attığını vurgulayarak, korkak futbolu kabul etmediklerini söylediler. Taraftarlar ayrıca, futbolculardan Leandrinho'yu etkisiz futbolu için "Numara 70 iş bitmiş" yorumunda bulunarak eleştirdi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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