Altay, Prince Segbefia'yı kadrosuna kattı

Altay, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kossi Prince Segbefia ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ara transfer döneminin son gününde bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kossi Prince Segbefia ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Segbefia, prensip anlaşmasından hemen sonra İzmir'e gelerek, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da yer aldı.



Altay Spor Kulübü, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, paylaşım kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı. Altaylı taraftarlar ise Segbefia'nın transferinden memnun olduklarını dile getirdi.



Türkiye'de 5. sezonu



28 yaşındaki Togolu futbolcu, kariyerinde toplamda 186 resmi maça çıkarken, bu maçlarda 16 gol 3 asistlik performans sergiledi. Daha önce Türkiye'de Gaziantep Futbol Kulübü dışında Elazığspor ve Göztepe formaları giyen Prince Segbefia, TFF 1. Lig'de ise 87 maça çıktı. Deneyimli futbolcu, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı. Bu sezon sadece 1 resmi maça çıkan Segbefia, geçtiğimiz sezon Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'e yükselen kadroda yer almıştı. - İZMİR