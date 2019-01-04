Son Dakika Haberleri: Altay, Putsila'yı Transfer Etti

Altay, Putsila'yı Transfer Etti

22 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila'yı kadrosuna dahil etti.

Altay, Putsila'yı Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila'yı kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Putsila ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde Gaziantepspor ve MKE Ankaragücü takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, liglerde ve kupada 77 maçta 7 gol kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Anton Putsila, MKE Ankaragücü, Altay, Spor
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