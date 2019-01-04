Altay, Putsila'yı Transfer Etti
22 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila'yı kadrosuna dahil etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay
, MKE Ankaragücü
'nden Anton Putsila
'yı kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Putsila ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Türkiye
kariyerinde Gaziantepspor
ve MKE Ankaragücü takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, liglerde ve kupada 77 maçta 7 gol kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:14 Kaynak: AA
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