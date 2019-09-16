Son Dakika Haberleri: Altay ritim buluyor
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Altay ritim buluyor

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı 1 puanla geçirdikten sonra 2'de 2 yaparak 6'ncı sıraya yükselen Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, takımın ritmini bulmaya başladığını dile getirdi.

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TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı 1 puanla geçirdikten sonra 2'de 2 yaparak 6'ncı sıraya yükselen Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, takımın ritmini bulmaya başladığını dile getirdi. Transferleri geç yapmaları nedeniyle sezon başında yeni oyuncuların adaptasyon sürecinden geçtiğini söyleyen Özden Töraydın, "Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarında şanssız puan kayıpları yaşadık. Balıkesirspor ve Boluspor galibiyetleriyle moral bulduk. Ligde 7 ve 8'inci haftadan sonra bazı şeyler netleşecek. Vitesi yükseltirsek lige ağırlığımızı koyacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bolu galibiyetinin anlam kazanması için iç sahada Keçiörengücü'nü de yenmeleri gerektiğini vurgulayan sportif direktör Töraydın, "Rakibe ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz. Zor bir lig bizi bekliyor. Hiçbir maç kolay geçmiyor. Takımın havası iyi. Galibiyet serisi yakalayacak güce sahibiz" diye konuştu.

Menemen İlçe Stadı'ndaki eksiklerin hafta içinde tamamlanması durumunda Keçiörengücü'nü Menemen'de konuk edeceklerini belirten Töraydın, "Federasyon bazı eksikler tespit etmiş. Bu hafta Menemen Stadı yetişmezse maçımızı yine Atatürk Stadı'nda oynayacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
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