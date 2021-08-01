Altay Rodriguez'i açıkladı

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay bir transfere daha imza attı. Siyah-beyazlıları Şili ekibi Colo Colo'nun sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Colo Colo takımından transfer edilen 26 yaşındaki kanat geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta 7 asist ile takımına katkı sağladı. Ülkesi Şili'nin Huachipato takımında kariyerine başlayan Rodriguez, Cruz Azul, Pumas UNAM, Monarcas Morelia ve Mazatlan'da oynadı.

- İzmir