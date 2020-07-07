Altay rotadan çıktı

TFF 1'inci Lig'de geriden gelip öne geçtiği deplasmanda, 10 kişi kalan Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalarak elindeki fırsatı kaçıran Altay, ilk 6 yarışındaki Akhisarspor ve Fatih Karagümrük'ün haftayı kayıpsız atlamasıyla Play-Off hattının 2 puan gerisine düştü. Son 2 haftaya 51 puanla 7'nci sırada giren siyah-beyazlılar, Süper Lig umudunu sürdürmek için 2'de 2 yapıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. İlk 2'den direkt çıkmayı hedeflerken, dış sahada kaybettiği puanlarla Play-Off şansını da zora sokan İzmir temsilcisi, işler yolunda gitmezse Süper Lig umutlarını gelecek sezona erteleyecek.

Pazar günü evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la hayati öneme sahip bir maça çıkacak Altay, son hafta iddiası bulunmayan Giresunspor'a konuk olacak. Altay'ın 2 puan ve 1 basamak üstünde yer alan 53 puanlı Fatih Karagümrük son 2 maçında Keçiörüngücü (D) ve Adanaspor'la karşılaşırken, 54 puanlı Akhisarspor ise Boluspor (D) ve Keçiörüngücü ile kozlarını paylaşacak. Ligde normal sezonu 55 puanlı Bursaspor; Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor (D), yine 55 puanlı Adana Demirspor; Ümraniyespor (D) ve İstanbulspor, 56 puanlı Erzurumspor ise Altay (D) ve Ümraniyespor maçlarıyla tamamlayacak.