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Altay sağ bek Tolga'nın peşinde

19 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, geçen sezon Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sağ beki Tolga Ünlü'ye kanca attı.

Altay sağ bek Tolga'nın peşinde, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, geçen sezon Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sağ beki Tolga Ünlü'ye kanca attı. Atiker Konyaspor'da profesyonel olan gurbetçi futbolcu Akhisarspor'da da forma giydi. Geçen sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alan Tolga'nın, Erzurum ekibiyle sözleşmesi sona erdi. 
Kariyerinde Süper Lig'de 71, 1'inci Lig'de ise 85 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2012-13 sezonunda Konyaspor'da, 2017-18'de Erzurumspor'da 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Sakatlığı nedeniyle iyileşemeyen sağ bek Necdet'le sözleşme yenilemeyecek Altay, sağ bek Murat Uslu'nun kontratını uzatma kararı almıştı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:25 Kaynak: DHA
Tolga Ünlü, Altay, Spor
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