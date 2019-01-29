Altay, Sarıgöl'de Spor Okulu Açtı

İzmir
'in köklü spor kulüplerinden Altay
, Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde açtığı spor okulunda öğrenciler futbol eğitimi alıyor.
Altay'a sporcu yetiştirmek amacıyla açılan okula başvuran yaşları 7-14 arasında değişen 30 öğrenci deneyimle antrenörler eşliğinde haftada iki gün eğitim görüyor.
Öğrenciler, antrenörler Şeref Aslan ve Kamil İbiş'in denetiminde Sarıgöl 4 Eylül
Stadyumunda antrenman yapıyor.
5 yıl hizmet verecek
Antrenör Şeref Aslan, yaptığı açıklamada, kulüp olarak amaçlarının Altay'a altyapıdan futbolcu yetiştirmek olduğunu belirtti. Sarıgöl'de okula olan talebin kendilerini memnun ettiğini söyleyen Aslan, "Haftanın iki günü çocuklarla birlikte sahada çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Topla oyun, pas atma, şut çekme, çift kale maçlar yaptırmaktayız. Beş yıl Altay spor okulu Sarıgöl'de hizmet verecek. Her yıl yaz aylarında Altay yetkilileri, teknik adamları gelerek maçlarda seçmeler yapacaklar. Talep giderek artmakta. Çocuklarımız hem spor yapıyorlar, hem de zararlı alışkanlıklardan uzak kalmakta." dedi.
Antrenör Kamil İbiş ise, okullarından yetişecek yetenekli sporcuların uzun yıllar Türk futboluna hizmet edeceğini dile getirdi.