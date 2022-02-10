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Altay seri peşinde - Son Dakika

Altay seri peşinde

10.02.2022 11:21
Altay seri peşinde

Altay, yarın sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek hem küme düşme hattındaki rakibinin üzerine çıkmak hem de galibiyet serisine başlamak istiyor.

Altay, yarın sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek hem küme düşme hattındaki rakibinin üzerine çıkmak hem de galibiyet serisine başlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altay 21 puanla 19. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor, 22 puanla 18. sırada bulunuyor.

HEDEF GALİBİYET

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan İzmir derbisinde Göztepe'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden Altay, ligdeki 16 haftalık galibiyet hasretini dindirmişti. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, moralli bir şekilde Çaykur Rizespor maçına hazırlandı. Altay, yarın oynanacak maçta alacağı galibiyetle sıralamada altında bulunduğu Çaykur Rizespor'un üzerine çıkmak hem de galibiyet serisine başlamak istiyor. Siyah-beyazlılarda kart cezaları biten Cesar Pinares ve Ceyhun Gülselam maç kadrosunda yer alabilecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Altay, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Alsancak, Rizespor, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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