Son Dakika Haberleri: Altay seriye bağladı
Son Dakika Spor Haber

Altay seriye bağladı

1 saat önce

TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'u deviren Altay, sezonun ilk üst üste galibiyetine imza attı.

Altay seriye bağladı, System.String[]

TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'u deviren Altay, sezonun ilk üst üste galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı.


Sezona Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan ancak ardından toparlanan Altay, deplasmanda Boluspor'u da devirmeyi başardı. Rakibini 2-0'la geçen siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez dış sahada kazanırken, üst üste 2. galibiyetini de aldı. Sait Karafırtınalar'ın öğrencileri, ligin 3. haftasında Balıkesirspor'u Abdülkerim attığı golle mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde üst üste 2. kez kazanan siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı. Boluspor önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Çok pozisyon bulduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz" dedi.


Tatos siftah yaptı


Boluspor karşısında 50. dakikada fileleri havalandıran Altay'ın Yunan yıldızı Andreas Tatos, bu sezon ilk golünü kaydetti. Geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan gelen deneyimli orta saha oyuncusu bu sezonun siftahını Bolu'da yaparken, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Putsila ise bu sezon gol sayısını 2'ye çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmıştı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Boluspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçında yok!
Cüneyt Çakır, Chelsea-Valencia maçını yönetecek Radamel Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 2,7 milyon lira kazandırdı! Beşiktaşlı taraftarlar Domagoj Vida'ya ateş püskürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:23:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay seriye bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]