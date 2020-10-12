Altay seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika

Altay seriyi sürdürmek istiyor

12.10.2020 13:51
Altay seriyi sürdürmek istiyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Eskişehirspor'u 6-0, Ankara Keçiörengücü'nü (D) 1-0 yenerek çıkışa geçen Altay'da gözler cumartesi günü İzmir'de oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi.

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Eskişehirspor'u 6-0, Ankara Keçiörengücü'nü (D) 1-0 yenerek çıkışa geçen Altay'da gözler cumartesi günü İzmir'de oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi. Milli maç nedeniyle lige verilen arada eksikleri gidermek için çalışmalar yaptıklarını belirten teknik direktör Yücel İldiz, Adana Demirspor karşısında galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Rakibin ciddi yatırımlar yaptığını kaydeden deneyimli teknik adam kendilerinin de ligde iddialı olduklarını vurguladı.

Zorlu maçlar serisinde ilk olarak çıkacakları Adana Demirspor sınavının önemine dikkat çeken teknik patron Yücel İldiz, "İlk oynayacağımız maç çok önemli. Adana Demirspor büyük bir camia, büyük yatırımlar yaptılar. Zorlu bir karşılaşma olacak. Biz de iddialı bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın ve camiamızın yürekleri bizimle. Onları temsilen kazanmaya çalışacağız" dedi. Ligde 7 puanla 6'ıncı sırada yer alan siyah-beyazlılar, 8 puanlı 4'üncü sıradaki rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.


- İzmir
Altay seriyi sürdürmek istiyor

Adana Demirspor, Eskişehirspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

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