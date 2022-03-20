Altay, Serkan Özbalta ile masaya oturacak - Son Dakika
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Altay, Serkan Özbalta ile masaya oturacak

20.03.2022 18:40
Altay, Serkan Özbalta ile masaya oturacak

Altay yönetimi, istifa sinyali veren Teknik Direktör Serkan Özbalta ile 22 Mart Salı günü durum değerlendirmesi yapacağını açıkladı.

Altay yönetimi, istifa sinyali veren Teknik Direktör Serkan Özbalta ile 22 Mart Salı günü durum değerlendirmesi yapacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, Teknik Direktör Serkan Özbalta, Sivas spor yenilgisi sonrasında yaptığı açıklamada "Artık devam edemeyeceğimin bilgisini kulüp yöneticilerine sunacağım" açıklamasını yaparak istifa edeceğinin sinyalini vermişti. Özbalta'nın açıklamaları üzerine Altay yönetimi de resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı yönetim açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile 22 Mart Salı günü görüşerek durum değerlendirmesi yapacaktır. Camiamız ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Salih Yılmazsoy/İHA)

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Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan istifa kararı Açıklaması Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan istifa kararı Açıklaması Serkan Özbalta'dan istifa sinyali! Serkan Özbalta'dan istifa sinyali!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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