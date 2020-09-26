Altay siftah peşinde - Son Dakika

Altay siftah peşinde

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 beraberlik 1 yenilgi alarak hayal kırıklığı yaşatan Altay, yarın evinde Eskişehirspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

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TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 beraberlik 1 yenilgi alarak hayal kırıklığı yaşatan Altay, yarın evinde Eskişehirspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle stada seyirci alınmayacak. Altay'da sakatlığı bulunan stoper Gençer dışında eksik yok. Siyah-beyazlı ekip, kendisi gibi 1 puanı bulunan Eskişehir'i yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Son olarak Faslı orta saha oyuncusu Adrien Regattin ve Yekta Kurtuluş ile anlaşarak dış transferde toplam 18 oyuncu takviyesi yapan Altay'da lisansı çıkan Regattin'in kadroda yer alması bekleniyor. İdman eksiği bulunan Yekta'nın ise forma giyemeyeceği öğrenildi. Geçen hafta sakatlıktan çıkması nedeniyle İstanbulspor deplasmanında riske edilmeyen Kappel'in tamamen iyileştiği ve şans verilmesi halinde Eskişehirspor karşısında görev alabileceği bildirildi.

BOZOK İSTİFA ETTİ

Altay'da Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok istifa ederek kulüpten ayrıldı. Bozok yaptığı açıklamada, "Altay Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçeride karakterli bir oyuncu grubu var. En kısa zamanda toparlanıp çıkışa geçeceğine inancım tam. Kaos ortamı biter, herkes kendi işini yaparsa yolun sonu şampiyonluk olur. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi. Siyah-beyazlılarda 10 gün önce Sportif Direktör Murat Uluç'un görevine son verilmişti.

MUHTEMEL 11

Burak - Tolga, Cocalic, Lokman, Özgür, Thiam, Scuk, Ziya, Putsila, Erhan, Paixao


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, İstifa, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay siftah peşinde - Son Dakika Spor

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