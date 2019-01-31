Son Dakika Haberleri: Altay, Sinan Özkan'ı Transfer Etti

Altay, Sinan Özkan'ı Transfer Etti

56 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan'la sözleşme imzaladı.

Altay, Sinan Özkan'ı Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan'la sözleşme imzaladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Sinan Özkan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

32 yaşındaki Sinan Özkan ligin ilk yarısında Afjet Afyonspor'da 12 lig ve 1 kupa maçında 1 gole imza attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Altay, Sinan Özkan, Spor
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