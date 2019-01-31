Altay, Sinan Özkan'ı Transfer Etti
56 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan'la sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay
, Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan
'la sözleşme imzaladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Sinan Özkan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
32 yaşındaki Sinan Özkan ligin ilk yarısında Afjet Afyonspor'da 12 lig ve 1 kupa maçında 1 gole imza attı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:03 Kaynak: AA
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