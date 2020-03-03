Altay son 9 finale odaklandı - Son Dakika
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Altay son 9 finale odaklandı

6 saat önce

Altınordu derbisinde rakibi karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3 puanla ayrılan ve zirve takibini sürdüren Altay'da Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, sona yaklaşılan ligde kalan her maça final havasında hazırlanacaklarını söyledi.

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Altınordu derbisinde rakibi karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3 puanla ayrılan ve zirve takibini sürdüren Altay'da Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, sona yaklaşılan ligde kalan her maça final havasında hazırlanacaklarını söyledi.


TFF 1. Lig'de haftanın en heyecanlı maçlarından biri olan İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 geçerek play-off hattındaki yerini koruyan Altay'da Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, 26. haftayla birlikte ligde kalan 9 maça final havasında hazırlanacaklarını söyledi. Süper Lig hedefinde yüksek bir motivasyona sahip olduklarını belirten Bozok, son olarak Altınordu maçında tribünde oluşan desteğin en büyük itici güçleri olacağını ifade etti.


"Gelecekten umutluyuz"


Hilmi Bozok, Suriye'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:


"Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda şehit askerlerimiz için oluşan atmosfer unutulmazdı. 10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın verdiği destek ise itici gücümüz oldu. Ligin sonuna yaklaştık. Fiziksel olarak ayakta kalan ekipler ve her anlamda kenetlenen camialar üst lig hedefine ulaşacak. Gelecekten umutluyuz. Şampiyonlukla kapattığımız geçmiş iki sezondaki kadro derinliğimiz ve takım oyunumuz yine en büyük artımız olacak. Kadromuzdaki her oyuncunun katkı vereceğine inanıyoruz. Menemen ve Hatayspor maçlarıyla iki hafta daha İzmir'deyiz. Bunu avantaja çevirip Fatih Karagümrük deplasmanına moralli bir şekilde gitmek istiyoruz." - İZMİR

Altınordu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
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