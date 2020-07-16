Altay, son maç öncesi testten geçti - Son Dakika

Altay, son maç öncesi testten geçti

Altay, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı öncesi korona virüs testinden geçti.

Altay, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı öncesi korona virüs testinden geçti.

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin son haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılara, play-off için kritik öneme sahip olan bu maç öncesi korona virüs testi uygulandı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yapılan testin sonuçlarının yarın belli olması bekleniyor.


İzmir ekibi, mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı maç için yarın saat 09.00'da İzmir'de Giresun'a hareket edecek. Altay, Giresunspor'u mağlup etmesi halinde Karagümrük'ün sahasında Adanaspor'a kaybetmesini bekleyecek. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay, son maç öncesi testten geçti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 20:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay, son maç öncesi testten geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]