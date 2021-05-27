Altay Süper Lig'e çıktı, binlerce taraftar kısıtlamalara karşın meydanlarda kutlama yaptı

Siyah-beyazlı renklere gönül veren binlerce taraftar, tezahürat ve marşlar eşliğinde meydanlara indi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kutlamalar yapan taraftarlara polis ekipleri sık sık ikazlarda bulundu.
85 yaşındaki hemşire emeklisi bir kadın da kutlamalara katıldı. 85 yaşındaki taraftar, "Altay çok yaşasın, birinci oldu. Çok sevinçliyiz" dedi.
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adana Demir ve Giresun taraftarları da, benzer görüntüleri oluşturmuştu. Adana, Giresun ve İstanbul'da kısıtlamalara rağmen coşkulu kutlamalar yapıldı. Aynı ortam dün akşam İzmir'de de görüldü.
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