Altay, Süper Lig'e İstanbul'da veda etti, yine İstanbul'da yükseldi - Son Dakika

Altay, Süper Lig'e İstanbul'da veda etti, yine İstanbul'da yükseldi

26.05.2021 23:09
Altay, Süper Lig'e İstanbul'da veda etti, yine İstanbul'da yükseldi, System.String[]

TFF 1.Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0'lık skorla geçen Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1.Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0'lık skorla geçen Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. En son 2003 yılında İstanbulspor deplasmanında Süper Lig'e veda eden Altay, yine İstanbul deplasmanında bu sefer 1. Lig özlemini dindirdi.

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu ile Altay kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaştı. Oynanan dev final sonunda Süper Lig'in son biletini, rakibini 1-0'lık skorla geçen Altay aldı. 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e merhaba diyen İzmir ekibi, Süper Lig'de en son 2002-2003 yılında mücadele etmişti. O sezon ligi 16. sırada tamamlayan Altay, Göztepe ve Kocaelispor ile birlikte küme düşmüştü. Son Süper Lig maçını 31 Mayıs 2003 yılında İstanbulspor'a karşı oynayan Altay, sahadan 1 puanla ayrılarak küme düşmüştü. İzmir ekibi İstanbul'da Altınordu'yu mağlup ederek 6 bin 57 gün sonra Süper Lig'e çıktı.

Normal sezonu 5. sırada tamamlamıştı

63 puanla sezonu 5. sırada tamamlayan Altay'da normal sezonun bitimine iki hafta kala göreve tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli gelmişti. Tarihinde 6 kez play-off oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 3'ünde finale çıktı. Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da Sakaryaspor'a ve 2006-2007'de Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, bu akşam Altınordu'yu yenerek 1. Lig özlemini dindirdi.

İzmir ekibi sayısı 2 oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda iki İzmir takımı mücadele edecek. Tam 41 sezon Süper Lig tecrübesi olan ve 18 yıldır Süper Lig'e hasret olan Altay, önümüzdeki sezon İzmir'i Göztepe ile birlikte temsil edecek. - İSTANBUL

Altay, Süper Lig'e İstanbul'da veda etti, yine İstanbul'da yükseldi
Altay, Süper Lig'e İstanbul'da veda etti, yine İstanbul'da yükseldi
Altay, Süper Lig'e İstanbul'da veda etti, yine İstanbul'da yükseldi

Spor Toto Süper Lig, Altınordu, İstanbul, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay, Süper Lig'e İstanbul'da veda etti, yine İstanbul'da yükseldi - Son Dakika Spor


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