Altay, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Altay ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da karşılaşacak.

Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Altay ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Altay maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte İsveçli Eric Björkander'in sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, ilk haftayı averajla 2. sırada geçti. Aytemiz Alanyaspor da geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, Aytemiz Alanyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak. Rakibiyle en son 2013-2014 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Antalya'da 3-0 mağlup olduğu rakibini İzmir'de 2-0 yenmişti. Aytemiz Alanyaspor, Altay'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 58. takım olacak. Futbola Altay altyapısında başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İzmir temsilcisininSüper Lig'de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.

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