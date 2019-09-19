Son Dakika Haberleri: Altay tankı, anadolu gemisi ve atak helikopterlerini kullandılar
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Altay tankı, anadolu gemisi ve atak helikopterlerini kullandılar

54 dakika önce

Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TEKNOFEST'te gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli projeler hazırladı.

Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TEKNOFEST'te gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli projeler hazırladı. Savunma Sanayii Başkanlığı standında gençlere ve çocuklara siber güvenlik eğitimleri verilirken, oluşturulan sanal gerçeklik alanında ise Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullanmak mümkün.

ALTAY TANKI, TCG ANADOLU GEMİSİ VE ATAK HELİKOPTERİNİ KULLANDILAR

Savunma sanayiine olan ilgiyi artırarak için sanal gerçeklik ile gençlere örgün eğitim programlarının yanında ihtiyaç duyduğu pratikliği kazanma fırsatı veriliyor. Sanal gerçeklik etkinliğiyle gençler Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerine binerek, onları kullanma fırsatı buluyor.

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın standından bir diğer dikkat çekici konu ise, 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi". Bu alanda hazırlanan bir şehir maketi bilgisayarlara bağlanarak; yaşam alanları, trenyolu, enerji altyapısı, su ve doğal gaz altyapısı gibi kritik altyapıların sistem üzerinden kontrol edilmesi sağlanıyor. Standa gelen gençler, bu sistemleri korumanın önemi nedir, ne gibi tehditler olabilir ve saldırılara karşı nasıl önlem alınır, nasıl korunur gibi konularda eğitim alıyor.

Altay tankı, anadolu gemisi ve atak helikopterlerini kullandılar

altay tankı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:03 Kaynak: DHA
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