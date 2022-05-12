Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı! - Son Dakika
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Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı!

12.05.2022 22:26
Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı!

Altay tankı üretim tarihi belli oldu. Güney Kore'den gelen güç üniteleri entegre edildi. Test süreci başladı.

Türkiye'nin tank ihtiyacını karşılamak için Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) ismiyle temelleri atılan Altay tankı projesi, 2007 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Otokar'a verildi. Uzun bir süre boyunca yapımı ertelenmiş olsa da Güney Kore geçtiğimiz Mart ayında test araçlarında kullanılacak motorları teslim etti. Şimdi ise Altay tankı üretim tarihi belli oldu.

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Altay tankı üretim tarihi açıklandı: 2 yıl içinde başlanıyor!

Şu anda 5 ila 10 adet arasında prototipi olduğu tahmin edilen Altay tankı için geçtiğimiz 10 yıl içerisinde farklı seri üretime geçiş tarihleri paylaşıldı. Ancak proje, istenilen özelliklerdeki motor tedarik edilemediği için bir sonraki adıma geçemedi. Ta ki Güney Kore geçtiğimiz Mart ayında motorları ve güç ünitelerini teslim edene dek.

Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı!

Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı!

Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı!

Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı!

Şimdi ise Altay için Güney Kore'den getirilen motor ve güç ünitelerinin entegre edildiği ve test sürecinin başladığı söylendi. Ayrıca seri üretim hattına geçildikten sonra yerli imkanlarla geliştirilen 1500 beygir gücündeki motorun da kullanacağı belirtiliyor. Buna ek olarak yerli kule sisteminin de yine bu araçta kullanılması planlanıyor.

3+ nesil olarak geliştirilen ana muharebe tankı Altay üzerindeki beklentiler oldukça yüksek. Zira yıllar içerisinde paylaşılan videolardan gördüğümüz kadarıyla bir çok yeni teknolojiyi beraberinde getiren bu araçlar ordumuza teslim edildiğinde, envanterdeki diğer tanklar (modernizasyon sürecinden geçmeyenler) yanında antika gibi kalacak.

Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı!

Üstelik T1 ve T2 konfigürasyonları ile 1000 adet olarak planlanan üretimin yanı sıra, Altay tankı için bir de T3 olarak adlandırılan insansız ve kuleli versiyon geliştirmesi yapılacak. Tabii bu insansız konfigürasyonun motoru hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir şunları söyledi:

Kore'den gelen güç paketini, ALTAY Tankımızın prototipine entegre ettik. Şu anda prototip üzerindeki testler devam ediyor. Gayet iyi sonuçlar alındı. Kore ile seri üretim konusunda da bir yere vardık. Bu güç sistemi, ilk kez bir tanka entegre edilmiş oldu.

Kore'de kullanılan tankın güç paketi, bu değil. Onlar hala Alman transmisyonunu (şanzımanlarını) kullanıyor. 2 yıl içerisinde ALTAY, bu güç grubu ile seri üretime başlayabilir. Transmisyonun ilk kez kullanılıyor olması ise testleri biraz uzatabilir.

Altay tankı özellikleri

Namlu Çapı120 mm (4,7 in)Mürettebat4 (komutan, nişancı, sürücü, doldurucu)ZırhıRoketsan: Bor karbür esaslı yeni tip zırh.Ana silahıMKEK 120 mm L/55 yivsiz topDiğer silahları1 × Aselsan SARP

12.7 mm ağır makineli tüfek/ 40 mm bombaatarMotor1) Güney Kore yapımı

2) BMC Batu V12 turbo dizel motor, 27.300 cc (1.670 cu in),

1.500 PS (1.100 kW)

3) TümosanSüspansiyon donanımıHidropnömatik süspansiyonBoş ağırlıkT1 61.700 kg (136.000 lb) 61.7 ton

T2 65.000 kg (143.000 lb) 65 ton

(Konfigürasyonlara göre değişiklik gösterecek.)Harekat menzili450 km (280 mi)Azami hızı65 km/saat (40 mph) (asfalt),

45 km/saat (28 mph) (arazi)

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Güney Kore, Otokar, Altay, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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