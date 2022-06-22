Altay tankı ve Fırtına obüsü için güç grubu arayışı

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinin (ASFAT) 2018-2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

ASFAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, burada yaptığı konuşmada, şirketin Türk Silahlı Kuvvetlerinin bakım, onarım, üretim, gemi inşa faaliyetlerinin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Şirketin 4 yıl önce kurulmasıyla askeri fabrika ve tersanelerin ihracata açıldığını dile getiren Dere, "ASFAT 4 yıllık süreçte 2,5 milyar dolara yaklaşan proje hacmine ulaştı. Projelerin yüzde 65-70'i ihracat kaynaklı ve karlı şekilde bu seneyi kapattı." dedi.

Gemi inşa, uçak ve helikopter bakımında önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirten Dere, tersanelerin modernizasyonunda da belli bir noktaya gelindiğini bildirdi.

ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün de bugüne kadar imzaladıkları 45 projenin 20'sini zamanında ve en doğru şekilde bitirdiklerini söyledi.

"En iyisini en ucuza, en kısa sürede ve en yüksek yerlilik oranıyla üretmeyi" hedeflediklerini vurgulayan Akgün, bu yaklaşımın ihracat konusunda da kendilerine avantaj sağladığını ifade etti.

2,5 milyar dolarlık projeyi 273 kişiyle yürüttüklerini ve bunun bir "dünya rekoru" olduğunu belirten Akgün, "Hedefimiz kişi başı proje büyüklüğünü 10 milyon dolar seviyesinde tutmak. Normalde bunun büyüklüğü savunma sanayisi şirketlerinde 500 bin dolardan birkaç milyon dolara kadardır. Bir proje yönetim şirketi olarak bunu 10 milyon dolarlar seviyesinde tutuyoruz." diye konuştu.

Tank Paleti Fabrikası

Komisyon üyelerinin eleştiri ve sorularını da yanıtlayan Muhsin Dere, Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikası'nın "tamamının verilmesi", "satılması" gibi bir işlemin söz konusu olmadığını söyledi.

Katar konusunun çok fazla dillendirildiğini ifade eden Dere, "4 senedir Bakan Yardımcısıyım, hiçbir Katarlı bırakın ortak olmayı, fabrikaya girmedi bile. Ne çalışan ne yönetici öyle bir şey yok. Bir taraftan da BMC'ye yüzde 49 Katar'ın ortak olmasının çok yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Savunma sanayisinde İngiltere, ABD'nin ortak olduğu firmalarımız da var. Bunun yanlış olduğunu düşünmüyoruz ama Katar özelinde çok dillendiriliyor. Arifiye ile ilgili basına yansımayan, söylenmeyen hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Altay tankının güç grubu için arayışların sürdüğünü anlatan Dere, şunları kaydetti:

"BMC Power yerli motor ve transmisyon üretimi için çalışmalara başladı, devam ediyor, henüz sonuçlanmadı. Onun haricinde Savunma Sanayii Başkanlığımız Kore'den güç grubu, motor ve transmisyon almak için uğraşıyor. ABD'den de Fırtına obüsü ve tank için bizim çalışmalarımız var. Ama elimizde motor ve transmisyon yok şu an. Dolayısıyla 'tank niye yok?'un cevabı bu. Bu arada Almanlardan alınan yedek güç gruplarıyla Arifiye'de ikinci nesil Altay tankını yaptık ve testlerini gerçekleştirdik. Ayrıca Fırtına üretimi de devam ediyor. Fabrikaya da 50 milyon dolardan belli miktarda yatırım yapıldı. Fabrikanın ortakları değişmedi, BMC'nin ortakları değişti. Fabrikanın statüsüyle ilgili bir şey yok. Fabrika bizim denetimimizde, 6 Fırtına obüsü bu sene üretildi, teslime hazır vaziyette. Bütün yetenekleri muhafaza edilerek faaliyetlerini sürdürüyor."

Görüşmelerin ardından ASFAT AŞ'nin hesapları ibra edildi.