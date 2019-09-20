Son Dakika Haberleri: Altay, taraftar desteğine güveniyor
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Altay, taraftar desteğine güveniyor

46 dakika önce

TFF 1. Lig'de yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, taraftarlarının desteğiyle rakiplerini mağlup etmek istediklerini bildirdi.

Altay, taraftar desteğine güveniyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, taraftarlarının desteğiyle rakiplerini mağlup etmek istediklerini bildirdi.

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, aralarına geç katılan oyuncular olduğunu, ligin 3. ve 4. haftalarındaki Balıkesirspor ve Boluspor maçlarının ardından takımın yavaş yavaş oturmaya başladığını belirtti.

Ligin 8. haftadan sonra şekilleneceğine inandığını vurgulayan Töraydın, şunları kaydetti:

"Bu yıl zirve yarışı çok zorlu geçecek. Her maça motive olarak çıkıyoruz. Yarınki rakibimiz Keçiörengücü bu sezon lige yeni yükseldi. Yeni takımlar lige daha fazla konsantrasyon sağlıyor. Taraftarımızın desteğini alarak rakibimizi mağlup etmek istiyoruz."

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Hiçbir rakipten çekinmiyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandık. Ekibimizin inancı ve motivasyonu tam. Haftayı üç puanla kapatıp Ziraat Türkiye Kupası maçımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Altay ile Keçiörengücü arasında yarın saat 16.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Alper Çetin görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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