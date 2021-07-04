Altay taraftarından Mustafa Denizli çağrısı

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da taraftarlar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile bir an önce yeniden anlaşma yapılması için yönetime çağrıda bulundu. Futbolcu olarak uzun dönem formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa Denizli önderliğinde Süper Lig'e 18 yıl sonra döndüklerini hatırlatan Altaylı taraftarlar yönetime, "Elinizi çabuk tutun" mesajı verdi.

Sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Mustafa Denizli'nin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Altay taraftarları, tecrübeli teknik adamın geçen haftaki sitemi sonrası sessiz kalan Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bir an önce harekete geçmesini istedi. Siyah-beyazlı kulübün 12'nci adamı, "Büyük Mustafa yuvada kalmalı. Transferler yapılmalı ve takımın kamp programı bir an evvel hazırlıklar başlamalı" yorumları yaptı.