Son Dakika Haberleri: Altay, teknik direktörlük için Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika Spor Altay, teknik direktörlük için Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika Spor

Altay, teknik direktörlük için Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı.

Altay, teknik direktörlük için Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı.

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışları kapsamında Ali Tandoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardıklarını aktaran Töraydın, 41 yaşındaki teknik adamla gün içinde sözleşme imzalayabileceklerini kaydetti.

Sezona Ekol Hastanesi Balıkesirspor takımında başlayan Ali Tandoğan, 13. haftanın ardından görevinden ayrılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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