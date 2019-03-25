Son Dakika Haberleri: Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: "8 Maçı da Kazanabiliriz"

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: "8 Maçı da Kazanabiliriz"

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de milli maç arasına 37 puanla 10. sırada giren Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Play-Off yolunda umutlu konuştu.

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar:


SPOR Toto 1. Lig'de milli maç arasına 37 puanla 10. sırada giren Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Play-Off yolunda umutlu konuştu. Takımının ikinci yarıda önemli bir yükselişe geçtiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Aradan sonra önümüzde 8 maç daha var. Hepsi birbirinden zor. Ancak 8'de 8 yapmak için mücadele edeceğiz. Play-Off'u istiyorsak tüm puanlara talip olacağız. Elimizden gelenin en iyisi yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. 

Milli arayı en verimli şekilde geçirdiklerini ifade eden Karafırtınalar, "Milli takıma giden oyuncularımız var. Sakatlarımız da iyileşiyor. İlk maçı lider Denizlispor'la deplasmanda oynayacağız. Bu süreçte hem üst sıraları hedefleyen hem de kümede kalma mücadelesi veren rakipler karşımıza çıkacak. Herkesin bir hedefi var. O nedenle maçlarımız kesinlikle kolay geçmeyecek. Kendimize güveniyoruz" dedi.

Altay sezonun ikinci yarısında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp 20 puan topladı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Altay, Spor
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