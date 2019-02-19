Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Sezonun En Zor Maçına Çıkacağız

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Adanaspor ve Boluspor galibiyetleriyle alt sıralarla bağını koparıp Play-Off umutlarını yeşerten Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Giresunspor deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi.





Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Adanaspor ve Boluspor galibiyetleriyle alt sıralarla bağını koparıp Play-Off umutlarını yeşerten Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Giresunspor deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi.



Rakiplerinin kurtuluş mücadelesi verdiğini dile getiren Karafırtınalar, "Rakibimiz geçen hafta en ciddi rakiplerinden Afyonspor'a yenilerek ateş hattına yaklaştı. Bizimle oynayacakları maça milat olarak bakıyorlar. Sakin kalacağız. Sadece işimize odaklanacağız" diye konuştu.



Altay'da dümende yer aldığı 3 maçı 7 puanla geçen, Giresun deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacaklarını ifade eden teknik adam, "Takımımız bu sezon hiç 3 maç üst üste kazanamamış ama bizim amacımız rekor kırmak değil, puanlar almak. Sadece galibiyete odaklanacağız. Alt sıralardaki takımlarla oynayacağımız maçlar en zoru oluyor. Giresunspor müsabakası da en zor sınav" dedi. Sait Karafırtınalar kasığından sakatlanan orta saha Merter ve stoper İbrahim Öztürk'ü maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.



EDİRNE SİYAH-BEYAZ



Türkiye çapında yapılanmasını sürdüren Altay'ın futbol okullarında eğitim alan gençlerin yarışmacı takımlarda forma giymeleri ve maç tecrübesi kazanmaları için harekete geçen Altay Edirne Futbol Okulu, amatör liglere katılmak için start verdi. Altay'ın kuruluş yılından esinlenerek 1914 Edirnegücüspor ismi verilen ve forma renkleri siyah-beyaz olarak belirlenen kulüp, Edirne U11, U14 ve U16 Ligi'nde mücadele edecek. - İzmir

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