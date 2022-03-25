SPOR Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu Zafer inananlarındır - Son Dakika

SPOR Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu Zafer inananlarındır

İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da bu sezon 4'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu, kulübün medya ekibine yaptığı açıklamada yeni görevinin büyük heyecanı içerisinde olduğunu söyleyerek, Bizler Büyük Altay'ın evlatlarıyız. Bu armanın rengi solsa, canı yanan insanlarız. Gerisi teferruat. Altay'dan görev çağrısı gelir ve biz de kabul ederiz. Şu anda Büyük Altay formasını giydiğim ilk günkü kadar heyecanlıyım. Bugün kazandığım her şeyi, kulübüme borçluyum. Zafer inananlarındır dedi.

Altay'da 2002 yılındaki şampiyon kadroda yer aldığını hatırlatan Kaloğlu, Zor şartlar altında yola çıkıp birlik beraberlik ve en önemlisi bizi bir dakika bile yalnız bırakmayan Altay taraftarının desteği ile şampiyonluğu kazanmıştık. Bugün yine önümüzde zorlu bir süreç var, ama başaracağız. Altay'ımızın yeri asla ve asla burası değil. Bizlerin Milli Takım'a kadar yükselmesini sağlayan armaya olan borcumuzu ödemeye geldik. İnançlıyız, kararlıyız diye konuştu.

FORMAMIZ SIRILSIKLAM OLACAK

Ligde iç sahada oynanacak Fraport Tav Antalyaspor maçının önemine de değinen genç teknik adam, Başarılar, kolay kazanılmıyor. Camia, yönetim, teknik ekip, personel, taraftar, medya herkes el ele verirse hedefe ulaşılıyor. Birbirini tamamlayan kusursuz bir saat çarkı gibi olup hep doğru zamanı göstermeliyiz. Antalyaspor maçıyla lige bir kez daha yeniden başlayacağız. Vefalı Altay taraftarının da bizi bağrına basacağına yürekten inanıyorum. O sahadan formamız sırılsıklam olmadan çıkmama sözü veriyoruz yorumu yaptı.

ÜZÜMCÜ OMUZ OMUZA MÜCADELE VERDİK

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü ise Sinan Kaloğlu'na başarılar dileyerek, Altay formasıyla yıllarca omuz omuza mücadele verdiğimiz Sinan Kaloğlu ile bugün yine birlikteyiz. Altaylı olmak zorduk. Özveri ister, zor zamanda savaşmak ister, armanın kutsallığını her şeyin üzerinde tutmak ister. Bizler Altaylıyız. Bu kulübe yürekten bağlıyız. Mücadeleye hazırız. Daha önce de böyle süreçler yaşadık ve birlikte aştık. Tekrar söylüyorum, 'Biz Büyük Altaylıyız' demek gerçekten çok zor bir cümledir şeklinde konuştu.