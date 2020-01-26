Altay Teknik Direktörü Tandoğan, İstanbulspor galibiyetinden memnun

TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, galibiyetten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Bu takım çok daha iyi futbol oynayacak." dedi.

Ali Tandoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbulspor karşısında ilk yarıda güzel bir oyun ortaya koyduklarını ancak ikinci devrede biraz geri çekildiklerini söyledi.

Bunun kendi anlayışına uygun bir futbol olmadığını kaydeden Tandoğan, şöyle konuştu:

"Daha çok çalışmamız gerek. Göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyorum ama lig çok zor. İstanbulspor bu ligde en iyi sisteme sahip olan ve en iyi pas yapan takımlarından bir tanesi. Zaman zaman bu geri çekilmelerin sebebi onların pas trafiğinin yoğunluğu. Maçın bazı bölümlerinde çok iyi toplar kaptık. Topu kaptıktan sonra biraz akıllıca oynayabilseydik çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Bu takım çok daha iyi futbol oynayacak. Galibiyetten dolayı memnunum."

Öte yandan TFF 1. Lig'in ilk devresinde iç saha maçlarını Menemen İlçe ve İzmir Atatürk statlarında yapan Altay, dünkü karşılaşmayla birlikte bundan sonra bu müsabakaları Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak.

Altay'da dünkü maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Leandro Kappel, gelecek hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.