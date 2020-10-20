Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması
20.10.2020 19:25
Kovid-19 testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Takım olarak bunu da atlatacağımızdan hiçbir endişem yok." ifadesini kullandı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Takım olarak bunu da atlatacağımızdan hiçbir endişem yok." ifadesini kullandı.
İldiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını belirtti.
Herhangi bir şikayetinin olmadığını bildiren İldiz, "Takım olarak bunu da atlatacağımızdan hiçbir endişem yok. Daha gidecek çok yolumuz var. Çalışma arkadaşlarıma ve tüm hastalara acil şifalar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.
Siyah-beyazlı ekipte aralarında teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcunun da bulunduğu 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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