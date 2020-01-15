Altay transferde gaza bastı - Son Dakika
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Altay transferde gaza bastı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçına Antalya'da hazırlanan Altay, dış transferde iki oyuncu ile daha anlaşmaya vardı.

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TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçına Antalya'da hazırlanan Altay, dış transferde iki oyuncu ile daha anlaşmaya vardı. İlk olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan sol bek Doğa ile anlaşan siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Kerim Avcı ve gurbetçi stoper Erol Alkan'la da prensipte el sıkıştı. Kerim'in bugün yönetimle bir araya geleceği, son dakika pürüzü yaşanmaması halinde sözleşme imzalayacağı belirtildi. Siyah-beyazlılar Erol'la ise yarın masaya oturacak.

Almanya doğumlu 30 yaşındaki Kerim, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Demir Grup Sivasspor kulüplerinde oynadı. Kerim, geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı Gaziantep ekibinde bu sezon forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcu 1'inci Lig'de 123 maçta 38 gol attı. Hollanda doğumlu 25 yaşındaki Erol, Ajax altyapısında futbol oynadıktan sonra Türkiye'de Elazığspor'da profesyonel olup, Kocaeli Birlikspor ve Hatayspor'da top koşturdu. Erol, son olarak Bulgaristan'da PFC Beroe takımında görev aldı. Altay, kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor.

106'NCI YAŞ GURURU

İzmir'de 16 Ocak 1914'te temelleri atılan Altay, yarın 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Türkiye'de 100 yılı geride bırakan ilk kulüplerden olan Altay'ın yıl dönümü kutlamaları kapsamında yönetim yarın saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak tören düzenleyecek. Altaylı taraftarlar, saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde meşale yakacak. Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise 20.00'de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kutlama gecesi düzenleyecek.

KOMBİNELER AÇIKLANDI

Göztepe'nin yeni stadına taşınacak olmasıyla Bornova Belediyesi'yle protokol imzalayıp TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak Altay'da yönetim kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Kombineler VIP tribün 1000, kapalı 200, maraton 125, öğrenci 50 TL olarak belirlendi. Normal maç biletlerinin ise kapalı 24, maraton 15, öğrenci 7.5 TL'den satılacağı bildirildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
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