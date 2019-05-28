Son Dakika Haberleri: Altay tüketici kredileri konusunda uyardı
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Altay tüketici kredileri konusunda uyardı

1 saat önce

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, vatandaşların bayram tatili dolayısıyla verilen kredilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Altay tüketici kredileri konusunda uyardı, System.String[]
Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, vatandaşların bayram tatili dolayısıyla verilen kredilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Altay, yaptığı açıklamada, "Bankalarca krediler o kadar cazip süslenerek vatandaşlara sunuluyor ki vatandaşlarımız da kanıyor. Bankaların kredi faiz oranları hala çok yüksek. Ancak faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen kredi kullanımı da düşmüyor. Tüketici yükselen faiz oranlarına rağmen 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi uygulaması ile kredi çekmeye devam ederek, belki de hayatının geri kalan kazancını ipotek altına aldığının farkında değil. Yüksek limit, uygun vade ve ödeme seçeneklerini kapsayan kredi kampanyaları tüketiciye cazip gelebilir. veya günde 10 TL'ye kredi gibi seçenek ilk bakışta düşük bir rakam gibi görülse de yıllık 3600 TL'ye denk gelmektedir. Biz, tüketicilere tatile gitmeyin demiyoruz. İnsanların imkanları elverdiği sürece tatile gitmesi gerekiyor. Vatandaşımız özellikle bayramda reklamların cazibesine kapılarak kredi çekiyor, ödeyemediği için icralık, mahkemelik oluyor ve bir ömür bankaların esiri olabiliyor. O nedenle vatandaşımız çok dikkat etmeli, hesabını çok iyi yapmalı ve bütçesine göre hareket ederek bankaların oyununa gelmemelidir" diye konuştu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:56 Kaynak: İHA
Altay, Güncel
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