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Altay, Turgut Doğan Şahin'i transfer etti
6 saat önce
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Turgut Doğan Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Turgut Doğan Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Samsunspor'da profesyonel olan sol kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'te forma giydi. Kulüp kariyerinde liglerde ve kupada 326 maça çıkan Turgut Doğan Şahin, 59 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:39
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