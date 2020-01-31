Altay, Turgut Doğan Şahin'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, Turgut Doğan Şahin'i transfer etti - Son Dakika Spor

Altay, Turgut Doğan Şahin'i transfer etti

6 saat önce

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Turgut Doğan Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altay, Turgut Doğan Şahin'i transfer etti, System.String[]

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Turgut Doğan Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Samsunspor'da profesyonel olan sol kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'te forma giydi. Kulüp kariyerinde liglerde ve kupada 326 maça çıkan Turgut Doğan Şahin, 59 gol kaydetti.


Fatih Karagümrük, Turgut Doğan, Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:39 
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