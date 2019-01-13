Son Dakika Haberleri: Altay Umutlu Başlayacak

Altay Umutlu Başlayacak

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde 14'üncü sırada tamamlayan 17 puanlı Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, ikinci devrenin kendileri için iyi geçeceğini söyledi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde 14'üncü sırada tamamlayan 17 puanlı Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, ikinci devrenin kendileri için iyi geçeceğini söyledi. 

Ara transfer döneminde şimdiye kadar 6 oyuncusuyla yollarını ayırıp 5 takviye yapan siyah-beyazlılar, sona eren Antalya kampında olumlu sinyaller verdi. Ligin ikinci yarısına Ümraniyespor deplasmanında başlayacak Altay'da teknik patron Özden Töraydın, "İyi başlangıç yapmak ve bunu sürdürmek önemli. İlk yarıda iyi başladık ancak devamı gelmedi. Bu kez ikisini de başarmalıyız. Taraftarımız oyunculara her koşulda destek versin" dedi.

Yeni transferlerden Merter Yüce, Tatos ve Oğuzhan'ın takıma uyum sağladığını, kampa geç katılan Putsila ve Helder'in ise uyum sürecinde olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Genel anlamda verimli bir kamp dönemi geçirdik. Ara transferde istediğimiz oyuncuları aldık. Yeni transferlerin fiziksel eksikleri yok. Kadromuzda kalan arkadaşlarımız da çok iyi çalıştılar. Bu puanın bize yakışmadığını onlara anlatmıştık. Bu armayı taşıyan herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu ligde kalıcı bir Altay oluşturup, sağlam temellerle Süper Lig'e çıkmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ

Altay, Antalya kampında oynadığı 3 hazırlık maçında 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, 1'inci Lig'de rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup ederken, 2'nci Lig takımları Menemenspor'la 1-1, Manisa Büyükşehir Belediyespor'la ise 2-2 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına salı günü tesislerinde yapacağı çalışma ile başlayacak. Altay'da belinden sakatlanan sol bek Serkan dışında eksik yok. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:12 Kaynak: DHA

Antalya, Altay, Spor
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