Son Dakika Haberleri: Altay uzun atladı
Son Dakika Spor Altay uzun atladı

Altay uzun atladı

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta maçında evinde Bursaspor'u 2-1 yenen Altay, kazandığı 3 puanla 5 basamak birden tırmandı.

Altay uzun atladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta maçında evinde Bursaspor'u 2-1 yenen Altay, kazandığı 3 puanla 5 basamak birden tırmandı.

Ligde 6'ncı haftayı 9 puanla 11'inci sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Bursaspor galibiyetiyle birlikte 12 puanla 6'ncı sıraya yerleşerek Play-Off hattında kendine yer buldu. Bu sezon ikinci kez adını ilk 6'ya yazdıran İzmir temsilcisi, Süper Lig hedefiyle başladığı 2019-2020 sezonunda iddialı olacağını gösterdi. Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından üst üste Altınordu (D) ve Ekol Göz Menemenspor'la oynayacağı İzmir derbilerini kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Altay, 4 günlük iznin ardından yarın çalışmalarına başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
Adil Rami'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim Volkan Demirel Liverpool yolcusu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay uzun atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]