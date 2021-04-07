Altay ve Altınordu kader maçlarına çıkacak - Son Dakika

Altay ve Altınordu kader maçlarına çıkacak

07.04.2021 12:04
Altay ve Altınordu kader maçlarına çıkacak, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışına ortak olan iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu, sona yaklaşırken kentin Süper Lig umudu oldu.

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışına ortak olan iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu, sona yaklaşırken kentin Süper Lig umudu oldu. Bu sezon gösterdikleri performansla sürekli üst sıralarda yer alan iki köklü camia bitime 6 maç kala favoriler arasında gösterilirken, Süper Lig yolunda geri sayıma geçti. Heyecanın zirve yaptığı 1'inci Lig'de son 5 karşılaşmasını kayıpsız geçen Altay, 28'inci hafta sonunda 53 puanla ikinci Yılport Samsunspor'un sadece 1 puan gerisinde yer aldı. Son 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu ise 52 puan toplayarak amansız takibini sürdürdü. Her maçın final olarak değerlendirildiği ligde yoğun bir fikstüre girecek Altay ve Altınordu önümüzdeki 9 günde kaderlerini belirleyecek 3 karşılaşmaya çıkacak.

Altınordu yoğun maç trafiğine 9 Nisan Cuma günü başlayacak. Kırmızı-lacivertliler Play-Off hesapları yapan Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Başkent'ten kayıpsız dönmenin hesaplarını yapan Altınordu, 13 Nisan Salı günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisi ardından 18 Nisan Pazar günü kümede kalma mücadelesi veren Ege ekiplerinden Akhisarspor'la deplasmanda karşılaşacak. Altay ise yoğun mesaiye 10 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Siyah-beyazlılar 29'uncu haftada ilk olarak evinde Boluspor'la kozlarını paylaşacak. Hafta içinde ise 15 Nisan Carşamba günü Ankaraspor'a misafir olacak Altay, 19 Nisan Pazartesi yine sahasında Adanaspor'la karşılaşacak.

EROĞLU: İLK HEDEF İLK 6Çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sezonu ilk 6 sıra içinde bitirmek istediklerini söyledi. Oyuncularının sahada çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Eroğlu, "Biz sistem takımıyız. Kime görev verirsek verelim gereğini yerine getiriyor. İnanıyorum ki kalan maçlarda da mücadelemizi ortaya koyup amacımıza ulaşırız" dedi.ÖZKÖYLÜ: FUTBOLCULARIMIZ ÇOK İSTEKLİAltay'da ikinci yarıda göreve başlayan teknik direktör Osman Özköylü, her maçın kilidi açacak anahtar olduğunu ifade etti. Takımın iyi bir hava yakaladığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Geçen hafta Bursaspor karşılaşması bizim için çok değerliydi. Kıymetli bir galibiyet aldık. Önümüze bakacağız. Futbolcularım istekli ve hırslı. Bu camia hak ettiği yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı. İSTATİSTİKLERE DAMGA

Alınordu bu sezon 28 maçta 15 galibiyet alırken, 7 maçta rakipleriyle berabere kaldı, 6 kez sahadan puansız ayrıldı. Altay da geride kalan 28 müsabakada 17 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. Sadece 2 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar 9 defa mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.


Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay ve Altınordu kader maçlarına çıkacak - Son Dakika Spor


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