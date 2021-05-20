Altay ve Altınordu'nun Alsancak Stadı yarışı

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu, yeni sezona yetişmesi planlanan Alsancak Stadı'nda söz sahibi olmak için bir kez daha karşı karşıya geldi. Son olarak Altınordu'nun resmi sosyal medya hesabından, "Altınordu stadına kavuşuyor" etiketiyle yapılan paylaşıma Altaylı taraftarlar tepki gösterdi. Altınordu, "100 yılı aşkın süredir İzmir'e ve Türk futboluna hizmet eden İzmir Alsancak Stadı çok yakında açılıyor. Hem İzmir hem de Türk futbolunun geleceği adına tarifsiz bir heyecan içindeyiz çünkü Altınordu stadına kavuşuyor" ifadelerine yer verdi.

Altınordu'nun paylaşımında renkleri mavi-beyaz olan stadın eski projesinin görseline yer verildi. Eski stadın son kiracısı konumunda olan Altay'ın taraftarları yeni yapılan stadyumun dış cephesinin siyah-beyaz renkte olduğunu vurguladı. Basın toplantı odası da siyah-beyaz renklerle donatılan yeni Alsancak Stadı'nın hangi kulübe tahsis edileceği veya ikili tahsis yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, iki İzmir kulübünden birinin Süper Lig'e yükselmesi halinde bu konuda bir adım öne geçeceği görüşü oluştu. Altınordu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan stadın bulunduğu arazide pay sahibi olduğunu savunurken, Altay ise uzun yıllar statta söz sahibi olduğunu vurguluyor.