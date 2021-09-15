Üye Girişi
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı - Son Dakika

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

15.09.2021 12:11

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarıOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de 17 Eylül Cuma akşamı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bu ligde 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altay ve Göztepe'de derbiden önce dostluk rüzgarları esti.

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de 17 Eylül Cuma akşamı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bu ligde 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altay ve Göztepe'de derbiden önce dostluk rüzgarları esti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) önderliğinde, Folkart sponsorluğunda Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi.

İzmir'in köklü tarihleri olan iki ezeli rakibi, Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşılaşırken, aralarındaki son derbiyi ise 6 sene önce 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de oynadı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkanlar, heyecanla beklenen maç öncesi centilmenlik mesajları verdi. Ev sahibi Altay'ın başkanı Ekmekçioğlu, takımlardan çok bu derbide kazananın İzmir'in olacağını söyledi.

EKMEKÇİOĞLU: SKORUN ÖNEMİ OLMAYACAK

Altay Başkanı Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir günde zaten burada bu vesileyle buluştuk. Daha önce de söylemiştik, bizim için en önemli maçlardan bir tanesi Göztepe maçı. İzmir derbisi olması bizim için çok anlamlı. Ancak daha anlamlı olan şey burada verdiğimiz görüntü. Bu maçta kazanan kesinlikle İzmir olacak. Skorun iki kulüp için de hiçbir önemi olmayacak. Zaten Süper Lig'e çıktığımızda İzmir'e kazandırdığımız ilk şey bu heyecanın var olmasıydı. İki İzmir takımının artık sahada rakip ama dışarıda dost olduğu güzel bir heyecanı yaşaması gerekiyor. İzmir'e bu güzel heyecanı yaşatması gerekiyor. Göztepe'ye başarılar diliyorum. Skor her zaman İzmir olacak" dedi.

SEPİL: BİRBİRİMİZİ YIPRATMAYACAĞIZ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise İzmir'in Süper Lig'de birçok takımla temsil edilmesi gerektiğini ifade etti. Sepil, "5 yıl önce biz Süper Lig'e çıktığımızda da aynı şeyi söylüyorduk. İzmir için tek takımla temsil edilmek başarı değildi. Şimdi Altay da Süper Lig'e geldi. İlk defa 18 yıl sonra derbi oynuyoruz. Şehir dinamikleri için, kentin tanıtımı için bu maçlar çok önemli. Bizim eski oynadığımız stada geleceğiz. Altay'ın misafir olacağız. Elbette bizim için önemli maç. İki İzmir takımı yıllar sonra karşılaşırsa bu herhangi bir maç olmaz. Bu maçta yenen olacak, yenilen olacak, belki berabere kalacağız ancak lig devam edecek. Mühim olan, İzmir kulüplerinin oluşturduğu güzel ortam. Biz başkanlar seviyesinde hep söylüyoruz. Daha dikkatli ve rekabetin kuralları içinde olacağız. Aynı zamanda birbirimizi yıpratmayacak bir maç olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SANCAK VE ERTEN'DEN DOSTLUK ÇAĞRISI

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak iki takıma da başarılar dileyerek söze başladı. Mesut Sancak, "18 yıllık hasret sona eriyor. İzmir heyecanlı, hepimiz bu maçı bekliyoruz bütün İzmir gibi. Bu akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de daveti var. Bir dostluk yemeği yapacak. Umarım dostluk içinde geçecek bir maç olur. Bütün İzmir'in beklediği bu. İzmir'in hayali gerçek oluyor ama daha büyük hayallerimiz var. Keşke 8 takımın 3'ü, 4'ü, 5'i Süper Lig'de olabilse. O günleri de göreceğiz" diye konuştu.

İZVAK Başkanı Ali Erten de "Benim söyleyebileceğim tek şey skor; ne olursa olsun dostluk kazanacak, neticede İzmir kazanacak" yorumunu yaptı.

İki başkana Folkart'ın hazırladığı armaların yer aldığı flamalar hediye edildi.

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

DOST Partisi, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü 12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti 12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu 11:55 Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam 11:45 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar 11:07 Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi         
12:43
Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı         
12:16
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı         
11:52
Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor         
11:27
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement