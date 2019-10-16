Son Dakika Haberleri: Altay ve Harun antrenmana katılmadı
Son Dakika Spor Altay ve Harun antrenmana katılmadı

Altay ve Harun antrenmana katılmadı

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Altay ve Harun antrenmana katılmadı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren kaleciler Altay ve Harun katılmadı.


Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla süren idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sakatlıkları süren Dirar ve Emre Belözoğlu'nun tedavileri sürerken, Kruse özel program dahilinde çalıştı.


Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Denizlispor, Fenerbahçe, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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