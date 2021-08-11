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Altay yabancıları yurt dışından seçti - Son Dakika

Altay yabancıları yurt dışından seçti

11.08.2021 12:27
Altay yabancıları yurt dışından seçti, System.String[]

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra ilk maçına cumartesi günü evinde Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak Altay, dış transferde imza attırdığı yabancı oyuncuların tümünü yurt dışından tercih etti.

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra ilk maçına cumartesi günü evinde Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak Altay, dış transferde imza attırdığı yabancı oyuncuların tümünü yurt dışından tercih etti. Yerli olarak sadece Alanyaspor'dan Ceyhun Gülselam'la anlaşan siyah beyazlılar, Süper Lig tecrübesi olmayan 8 yabancı futbolcuyla el sıkıştı. Prensipte anlaştığı 2 yabancıyı önümüzdeki günlerde İzmir'e getirmeyi planlayan İzmir temsilcisi, bu isimleri de Türkiye'de daha önce oynamamış isimler arasından seçti.

Takıma katılan İsveçli stoper Eric Björkander, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano, Fildişi Sahilli forvet Daouda Bamba ve ön libero Serge Aka, Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve forvet arkası Cesar Pinares, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve İranlı sol bek Mohammed Naderi bu sezon ilk kez Türk futbolseverlerin huzuruna çıkacak. İzmir'e gelmeye hazırlanan Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan ile Yunan sağ kanat Anastosios Chatzigiovanis de ülkemizde ilk defa forma giyecek.

YABANCI SINIRINA DAYANDISüper Lig'de kulüpler bu sezon kadrolarında en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8'i aynı anda sahada yer alabilecek. Dış transferde 2'si prensipte olmak üzere toplam 10 yabancının işini bitiren Altay, geçen sezonki kadrodan Poko, Thiam, Kappel ve Paixao ile yola devam ediyor. Kendisine kulüp bulması istenen Scuk ise kadro dışı kaldı.BJÖRKANDER İKİ HAFTA YOKAltay'ın yeni transferlerinden İsveçli stoper Eric Björkander'in iki hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Antrenmanda zemine ters basarak sağ ayak bileğinden sakatlanan 25 yaşındaki savunmacında zorlanma ve ödem tespit edildi. Bir hafta sonra bireysel antrenmanlara başlaması planlanan Björkander'in iki hafta sonra takıma katıması bekleniyor.İLK RAKİP KOŞUKAVAK

Altay, Süper Lig'in ilk haftasında eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la rakip olacak. Yukatel Kayserispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak, 2015'te 2'nci Lig'de küme düşme acısı yaşadığı Altay'da 2020'de ise 1'inci Lig'de görev yaptı. Futbol kariyerinde Altay altyapısında kalecilik yapan 48 yaşındaki İzmirli teknik adam, 71 yaşındaki Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı eski takımına karşıya saha kenarından taktik savaşı verecek.


Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Cumartesi, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay yabancıları yurt dışından seçti - Son Dakika Spor


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