Altay, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Altay, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek

7 saat önce

TFF 1. Lig'de hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Altay, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek.

Altay, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek, System.String[]

TFF 1. Lig'de hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Altay, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek.

Ligde 23. haftaya 31 puan ve averajla 8. sırada giren Altay, bu sezon Sait Karafırtınalar ve Ali Tandoğan'dan sonra teknik direktörlük görevine getirdiği Yalçın Koşukavak'la yarın ilk maçına çıkacak. Altay ile Adanaspor arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak müsabakada, hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, son 12 maça yeni bir sinerjiyle girmek istedikleri için Yalçın Koşukavak'la anlaştıklarını, yeni teknik direktörlerine ve ekibine güvendiklerini belirtti.

Adanaspor maçıyla yeni bir seri yakalamak istediklerini bildiren Bozok, şunları kaydetti:

"Büyük Altay'ı hak ettiği Süper Lig yolunda avantajlı konuma getirmek istiyoruz. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde yöneteceğine inandığımız, 10 yaşında kulübümüzün altyapısına giren ve burada yetişen Yalçın Koşukavak'ı teknik direktörlük görevine getirdik. Yalçın hocamızın kısa sürede en iyi performansı yakalayacağına inanıyoruz. Adanaspor önünde taraftarımızın da desteğiyle bize iç sahada avantaj ve uğur getiren Bornova Stadı'ndaki 3. galibiyetimize imza atmak istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti
Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir İtalya'da koronavirüs tehdidi nedeniyle maç ertelendi Kayserispor-Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]