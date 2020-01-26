Altay, yarışa tutundu

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Ümraniyespor deplasmanındaki yenilgiyle başladıktan sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadığı ilk iç saha maçında İstanbulspor'u 1-0 yenmeyi başaran Altay, play-off yarışından kopmadı.

Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde son 5 maçta 3'üncü galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 27'ye çıkardı. Altay'da sezon başında Samsunspor'dan transfer edilen Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 17'nci maçında ilk golünü İstanbulspor'a atıp takımına 3 puanı getiren isim oldu. İzmir temsilcisinin, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan kiraladığı Kerim Avcı da formayı ilk kez maçın son 10 dakikasında giydi.Takımın çok daha iyi futbol oynayacağını belirten Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Geçen hafta Ümraniye deplasmanında 90. dakikada gol yediğimizde de bu takımın daha iyi şeyler yapabileceğini söylemiştim. En önemli şey bu hafta kazanmaktı. Çünkü takım içerisinde özgüven kaybına sebebiyet vermek istemiyordum. Merak etmesinler, bu takım çok daha iyi futbol oynayacak" ifadelerini kullandı.