Son Dakika Haberleri: Altay yedeklerle gitti
Son Dakika Spor Haber

Altay yedeklerle gitti

1 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Başakspor maçı için Mardin'e yedek ağırlıklı kadrosuyla gitti.

Altay yedeklerle gitti, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Başakspor maçı için Mardin'e yedek ağırlıklı kadrosuyla gitti. Siyah-beyazlıların ligde son olarak evinde oynadığı Keçiörengücü maçında sahaya ilk 11'de çıkan kaleci Emre, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Tavares, Tatos, Putsila, Kappel ve Paixao kupa kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ideal ilk 11'den sadece ön libero Deniz'i Mardin'e götürdü.

İzmir temsilcisinin 17 kişilik kafilesinde kaleci Aydın ve Cihan'ın yanı sıra İbrahim Öztürk, Murat, Kadir, Cenk, Deniz, Yılmaz, Mesut Can, Eren, Kutay, Alhassan, Yasin, Oğuz Han, Hüsamettin, Leandrinho ve Hakan yer aldı. Teknik patron Karafırtınalar, "Türkiye Kupası'nın Altay için anlamı büyük. Çünkü 7 kez de final oynadığımız kupayı 2 kez kazanmış bir kulübüz" dedi. Mardin Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

İLK KEZ GOL ATAMADI

Altay, evinde 0-0 sona eren Keçiörengücü maçıyla birlikte 5'inci hafta sonunda ilk kez bir karşılaşmada gol atma başarısı gösterememiş oldu. Siyah-beyazlılar, 1'inci haftada iç sahada Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olurken, 2'nci haftada İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. İzmir temsilcisi 3'üncü haftada Balıkesirspor'u 1-0, 4'üncü haftada ise Boluspor'u (D) 2-0 yendi.

Türkiye Kupası, Mardin, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek
Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası başladı! Yüzde 22 indirim yapılacak Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay yedeklerle gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]