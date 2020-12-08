Altay yeniden çıkış arıyor

Altay oynadığı 11 maçta topladığı 17 puanla ligde sekizinci sırada yer alıyor. Ankaraspor ise 11 karşılaşmada 8 puanla düşme hattında bulunuyor. İki takımın daha önce oynadığı 11 maçta Altay 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz , "Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

TFF 1'inci Lig'de erteleme sınavında Giresunspor beraberliği sonrası deplasmanda Boluspor 'a da yenilerek şampiyonluk hedefinde yara alan Altay , yarın Ankaraspor 'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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