Altay, yenilenerek başarıya ulaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, yenilenerek başarıya ulaşacak - Son Dakika Spor

Altay, yenilenerek başarıya ulaşacak

7 saat önce

Altay'da göreve yeni gelen Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Yalçın Koşukavak ve ekibine güvendiklerini, ligde 20 günlük periyot içinde oynayacakları 6 müsabaka sonrası Play-Off hattındaki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Altay, yenilenerek başarıya ulaşacak, System.String[]

Altay'da göreve yeni gelen Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Yalçın Koşukavak ve ekibine güvendiklerini, ligde 20 günlük periyot içinde oynayacakları 6 müsabaka sonrası Play-Off hattındaki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da geçtiğimiz günlerde önemli değişiklikler yaşandı. Sportif Direktör Özden Töraydın ve Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrılırken, antrenör olarak görev yapan ve camianın eski futbolcusu olan Murat Uluç sportif direktörlük görevine, camianın yetiştirdiği önemli isimlerden Yalçın Koşukavak teknik direktörlük görevine, Hilmi Bozok ise profesyonel şube sorumluluğuna getirildi. Siyah-Beyazlı kulüpte önemli bir yenilenme sürecinin başladığına dikkat çeken Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Kulüp Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulumuzun kararıyla sportif direktör ve teknik ekip değişikliğine gidildi. Camiamızın sembol isimleri arasında yer alan Murat Uluç Sportif Direktörlük, ben ise Profesyonel Şube Sorumlusu olarak görev aldık. Bir üst lig hedefindeki bu yeni yapılanmayı en iyi şekilde yönetmek istiyoruz" dedi.


Seri galibiyetlerle Süper Lig'e


Yalçın Koşukavak ve ekibine güvendiklerini belirten Bozok, "Yönetim kurulumuz, teknik adam ve sportif direktör değişikliği ile son 12 maça yeni bir sinerji oluşturarak girmeyi uygun gördü. Bu bağlamda Adanaspor maçı başta olmak üzere Bursaspor deplasmanı ve sonrasında seri yakalayarak büyük Altay'ı hak ettiği Süper Lig yolunda avantajlı konuma getirmek istiyoruz. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde yöneteceğine inandığımız, 10 yaşında kulübümüzün altyapısına giren ve burada yetişen Yalçın Koşukavak'ı teknik direktörlük görevine getirdik. Yalçın hocamızın kısa sürede en iyi performansı yakalayacağına inanıyoruz. Adanaspor önünde taraftarımızın da desteğiyle bize iç sahada avantaj ve şans getiren Bornova Stadı'ndaki 3'üncü galibiyetimize imza atmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Yalçın Koşukavak, Murat Uluç, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
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